Чехия не допустит россиян до участия в соревнованиях в стране

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Соответствующее решение было принято кабмином.

Чешское правительство поддержало запрет на участие в соревнованиях на территории страны для российских спортсменов. Соответствующее сообщение было распространено пресс-службой кабинета министров Чехии, передает сайт sport.cz.

Инициатива была направлена правительству министерством образования. Власти также запретили чешским спортсменам участвовать в состязаниях в России.

Олимпийский комитет Чехии ранее высказал свою позицию. Организация дала понять, что она против любой формы участия спортсменов из России и Белоруссии в турнирах, в частости на Олимпийских играх в 2024-м, которые пройдут в Париже.

В Международном олимпийском комитете в марте текущего года рекомендовали допускать до спортивных соревнований атлетов из РФ и Белоруссии, если они не поддерживают проводимую на Украине спецоперацию. Примечательно, что такие спортсмены могут быть допущены до игр только под нейтральным флагом.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине вычеркнули слово «запрет» из приказа о соревнованиях с россиянами.