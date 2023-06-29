«Малолеточка»: 42-летняя Равшана Куркова показала себя без макияжа

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Актриса поделилась честным снимком и вызвала бурную реакцию подписчиков.

Актриса Равшана Куркова поразила публику естественностью и красотой. В личном блоге 42-летняя артистка опубликовала селфи, которое привело подписчиков в восторг.

«Кудрявое чудо»;

«Восхищаюсь, как Вы выглядите в своем возрасте! Очень хочу так»;

«Волшебная Равшана! Вы изобрели эликсир молодости?»;

«Ну что за малолеточка», — высказались комментаторы.

Актриса выглядит намного моложе своего возраста. Фото: Instagram* / rav_shana

На фото Куркова в светло-голубой толстовке с капюшоном. Ее волосы собраны в небрежный пучок, а на лице нет ни следа от косметики или фильтров. Аналогично ни одной морщины не видно на коже актрисы, разве что небольшие мешки под глазами, которые свойственны всем мамам.

У актрисы есть двое детей: трехмесячная дочь и трехлетний сын Гаспар от фотографа Семена Куркова. В прошлом Равшана пережила трагедию: на позднем сроке беременности она потеряла ребенка и долго не решалась вновь думать о детях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актриса Куркова страдала от своей худобы.

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