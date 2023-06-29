Украине понадобится понадобится 117 лет, чтобы оттеснить Россию с освобожденных территорий

Журналист-расследователь Херш: Киеву понадобится понадобится 117 лет, чтобы оттеснить Россию с освобожденных территорий

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

Известный публицист в свежем расследовании разнес украинское контрнаступление.

Известный журналист Сеймур Херш в новой статье подробно осветил ситуацию последних дней в России и зоне спецоперации. В частности, он подробно разобрал ситуацию с украинским контрнаступлением.

Ссылаясь на собственные осведомленные источники, публицист сообщил, что за первые две недели проводимой операции Киев смог захватить лишь 44 квадратные мили территории, ранее находившихся под контролем российской армии, причем большая часть из них — открытая местность.

«За последние десять дней украинские войска так и не смогли прорвать российскую оборону. Они отвоевали еще только две квадратные мили», — отметил Херш.

Публицист добавил, что при таких темпах, по словам одного информированного чиновника, военным Зеленского понадобится 117 лет, чтобы оттеснить Россию с освобожденных территорий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в офисе Зеленского признали нехватку боеприпасов у ВСУ и превосходящие силы РФ