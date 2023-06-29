Фото, видео: 5-tv.ru

Они были спрятаны в коробки из-под обуви.

В обнаруженном ранее микроавтобусе главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина был схрон с наличными деньгами. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По последним данным, деньги были упакованы в сумки и пакеты, коробки из-под обуви пачками по несколько миллионов.

Данный микроавтобус был найден в Санкт-Петербурге вчера, 28 июня. Он принадлежал главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Кстати, отель, на парковке которого был найден автомобиль, тоже принадлежит Пригожину.

В обнаруженном микроавтобусе Пригожина в Петербурге был схрон с наличными деньгами. Фото: 5-tv.ru

До этого, еще 24 июня, силовики при обыске офиса основателя ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге обнаружили коробки с деньгами. Внушительную сумму нашли в «Газеле», припаркованной во дворе отеля «Трезини». В коробках находились пачки денег, перевязанные резинками, по 250 тысяч рублей. Точная сумма неизвестна. По некоторым данным, речь может идти о нескольких миллиардах.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как на стоянке в петербургском отеле обнаружен микроавтобус ЧВК «Вагнер».