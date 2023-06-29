«Расширить инициативу»: в ЕС допустили отправку военных миссий на Украину

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Евросоюз намерен предложить киевскому режиму «будущие обязательства в сфере безопасности».

В Евросоюзе не исключают возможность отправки на Украину военных миссий в рамках предложенных Киеву «будущих гарантий безопасности». Сообщение об этом появилось на сайте газеты Financial Times.

Издание со ссылкой на знакомый с ситуацией источник пишет, что страны ЕС допускают подобное развитие событий. По данным ресурса, европейские «помощники» могут провести миссии ЕС на территории Незалежной, если все члены союза будут согласны и условия будут располагать принятию такого решения.

«Они пообещают расширить инициативу ЕС по обучению украинских военных, а также возможность военных миссий ЕС на Украине», — приводит газета слова собеседника.

Ранее стало известно, что ЕС готовится предложить Киеву некоторые обязательства для обеспечения безопасности. Также страны Евросоюза анонсировали продолжение военных поставок киевскому режиму и финансирование ВСУ с помощью Европейского фонда мира.

Москва неоднократно подчеркивала, что военная помощь Украине не изменит ход конфликта, а лишь затянет его. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие военную помощь для ВСУ, станут для российской армии законной целью.

Ранее 5-tv.ru писал, что Каллас и Столтенберг пообещали Украине «сюрприз» по членству в НАТО.