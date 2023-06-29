Осталось мало времени: евродепутат назвал условие заморозки конфликта на Украине

Евродепутат Ващиковский: конфликт на Украине скоро заморозят, если ВСУ не добьются успеха

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Есть очень много европейских стран, которые больше заинтересованы в сотрудничестве с Россией.

Страны Европы будут настаивать на начале переговоров Украины с Россией, если Киев в ближайшее время не покажет серьезных успехов на поле боя. Об этом заявил депутат Европарламента Витольд Ян Ващиковский.

По его мнению, Украине дали около трех-четырех месяцев.

«Если за это время контрнаступление не будет иметь успеха, Европа начнет подталкивать вас к замораживанию конфликта и старту переговоров с Россией, как это было в 2015 году», — заявил Ващиковский.

Также он добавил, что есть очень много европейских стран, которые больше заинтересованы в сотрудничестве с Россией, а не Украиной.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Кремле оценили возможность начала переговоров по Украине в июле.