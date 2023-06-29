«Рынок колоссальный»: Путин заявил о готовности российских компаний к конкуренции

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Любая монополия и любое доминирование, в том числе Запада, не вечны, указал российский лидер.

Президент РФ Владимир Путин призвал помочь российским компаниям «раскрутиться». По его словам, они готовы к конкуренции, но еще нуждаются в поддержке. Об этом глава государства сообщил в рамках своего выступления на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

«Сейчас нужно помочь российским производителям, что называется, раскрутиться», — прокомментировал Путин.

Российский лидер указал на то, что в стране много торговых марок, которыми можно гордиться. Сегодня задача — вывести их на мировой рынок, придать узнаваемость. Делается все планомерно, отметил он, шаг за шагом, начиная с распространения в соседних странах, а дальше — больше.

«Рынок большой, просто колоссальный», — подчеркнул он.

По словам президента, российские компании производят продукцию с прекрасными характеристиками. Он добавил, что любая монополия и доминирование на рынке не вечны. По его словам, Запад во многих отраслях обеспечил себе искусственные лидирующие позиции, однако их время проходит.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин нарисовал человека на интерактивном экране на форуме АСИ.