«Право ребенка»: как реагировать на «плохую компанию» в жизни детей

Психолог Горинова: дети после запрета на общение со сверстниками могут закрыться от родителей

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Если чадо постоянно оказывается в токсичных дружеских отношениях, то, скорее всего, дело в семье.

Если ограничивать общение ребенка с «плохими» друзьями, те начнут отдаляться и потеряют доверие к родителям. Об этом заявила социальный психолог Елена Горинова.

Часто бывает так, что мама и папа запрещают чаду говорить с тем или иным сверстником. Однако в этот момент наследники понимают, что их не ценят, а их мнение ничего не значит, передает издание Газета.ру.

«Примите тот факт, что решать, с кем и как можно дружить, — это право ребенка. Но ваше право, как родителя — беспокоиться о безопасности, как физической, так и психической. А значит совсем отходить в сторону не нужно», — считает эксперт.

Если вы заметили, что ребенок-подросток находится в нездоровых дружеских отношениях, то психолог советует проанализировать поведение сына или дочери. Стоит разобраться, почему отпрыск продолжает общаться с этим человеком.

«Ведь что-то же перевешивает испытанные боль и обиды, а, значит, у подростка есть неудовлетворенные потребности, которые закрывает даже столь неприятное общение. С другом может быть интересно, он может выслушать, у них одинаковые хобби, его авторитет защищает от других детей в классе, это просто популярный подросток, с которым страшно ссориться», — продолжила специалист.

Горинова уверена, что чем ребенок самостоятельнее, тем выше его самооценка и ниже возможность вступить в «плохую компанию». А если вы заметили, что чадо постоянно оказывается в токсичных дружеских отношениях, то, скорее всего, дело в семье.

Ведь именно там начинают формироваться способности защищать личные границы, уметь противостоять чужому влиянию, а также уважать себя. Эксперт рекомендует обсудить с подростком в спокойной обстановке, что входит в понятие «настоящий друг».

Например, можно написать на одном листе бумаги лучшие качества друзей, а на втором — те, которые делают общение некомфортным: оскорбления, грубости, сплетни. В формате такой игры ребенок может самостоятельно сделать выводы.

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