Пожар произошел на Ленинградском вокзале в Москве

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На месте уже работают оперативные службы города.

В здании Ленинградского вокзала в Москве произошло возгорание. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

Уточняется, что пожар произошел в торговом павильоне. По информации МЧС, площадь возгорания составляет 20 квадратных метров. На месте работают оперативные службы города.

«Станция метро „Комсомольская“ работает в обычном режиме», — добавили в Дептрансе.

Информации о пострадавших не поступало.

По информации на 14:52, пожар полностью ликвидирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве, в районе Бирюлево, сошел с рельсов грузовой состав. Инцидент произошел на Касимовской улице.