Вице-президент «Локо-Банка» Байкова погибла при загадочных обстоятельствах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Врачи старались спасти жизнь девушки, но все усилия оказались тщетны. От полученных травм она умерла на месте.

Полиция занимается выяснением обстоятельств загадочной смерти 28-летней вице-президента «Локо-Банка» в департаменте по работе с корпоративными клиентами Кристины Байковой. 24 июня около двух часов ночи она выпала из окна многоэтажки. Тело девушки нашли под окнами ее квартиры на 11 этаже на Ходынском бульваре. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Есть информация, что вечером 23 июня она пригласила в гости своего друга 34-летнего Андрея. Парень с удовольствием приехал домой к Байковой.

По словам молодого человека, они с девушкой общались, расслаблялись и выпивали алкоголь. В какой-то момент он якобы отвлекся, а девушка уже стояла на балконе. Однако, согласно полученной информации от источника, погибшую что-то беспокоило, она находилась в состоянии душевного волнения, поэтому решилась на отчаянный шаг.

Друг Кристины экстренно вызвал скорую, но прибывшие на место врачи не смогли помочь Байковой. Она скончалась на месте от полученных травм.

Пока основной версией следствия является суицид, но произошедшее выглядит очень странно. Сейчас полиция занимается выяснением обстоятельств произошедшего. Что же на самом деле произошло в ту роковую ночь? И действительно ли девушка сама решила свести счеты с жизнью? На эти вопросы ответят следователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве нашли мертвой жену бывшего хоккеиста «Спартака» Станислава Пермякова.