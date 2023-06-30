Российские знаменитости признались в любви к книгам перед просмотром сериала «Библиотекарь»

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По сюжету они пробуждают в людях сверхъестественные способности.

На Новом Арбате в столичном зале «Октябрь» прошла премьера сериала «Библиотекарь», снятого по мотивам романа Михаила Елизарова при поддержке «НМГ Студии». Режиссером картины выступил Игорь Твердохлебов. Премьеру посетили такие звездные гости как Юлия Пересильд, Елена Бирюкова, Карина Кросс, Регина Тодоренко, Аня Покров, Артур Бабич, Олеся Константинова и другие.

Читают ли звезды?

Елена Бирюкова прошлась по ковровой дорожке вместе со своей старшей дочерью Александрой. Актриса призналась, что ее любовь к литературе началась из-за непринятия своей реальной жизни, и погружаясь в вымышленный мир, маленькая Лена убегала от школьных проблем.

«В моем детстве и юности не было лучшего развлечения, чем книги. Поэтому я читала очень много, и это было самое мое лучшее увлечение. <…> В восьмом классе я перечитала всю русскую литературу, причем читала собраниями сочинений», — вспомнила Елена Бирюкова в эксклюзивном разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

Блогер Карина Кросс призналась, что предпочитает бумажные книги электронным, и нет ничего приятнее запаха нового переплета.

«Мне кажется, что, когда ты читаешь, и многие, наверное, этого не понимают, ты развиваешь свою речь. <…> Условно я сейчас работаю на телевидении и даже касаемо интернета, то есть ведение соцсетей, ты должен правильно говорить, у тебя должен быть большой словарный запас. И в любом случае меня в институте приучили учиться читать, и я за это безумно благодарна», — поделилась Карина Кросс.

А Аня Покров развеяла миф о том, что тиктокеры не любят читать, предпочитая проводить время в интернете и снимая видеоролики.

«Я люблю на самом деле больше триллеры, детективы, что-то в этом разряде. <…> У меня есть любимая книга, которую мне не жалко рекомендовать всем и кричать об этом! Это „Цветы для Элджернона“ Даниела Киза», — рассказала Покров.

Телеведущая Олеся Константинова убеждена, что время на книги найти всегда можно, было бы желание! Выделяя в день 30 минут на чтение, можно соприкоснуться с миром литературы. Главное, чтобы произведение увлекало!

«Я считаю, что книг как минимум должно быть пять. И можно в принципе, читая одну, еще дочитывать другую и изучать третью», — убеждена телеведущая.

О сериале

Юлия Пересильд, появившаяся перед публикой в ярко-оранжевом костюме, пришла на премьеру «Библиотекаря», чтобы поддержать своего возлюбленного Михаила Тройника, исполнившего в сериале одну из ролей.

«Сам роман я не дочитала, но начала его читать. <…> Мне даже интересно, как это будет визуализироваться. Всегда очень сложно снимать хорошие книги, потому что все равно всегда у читателя останутся впечатления от самого произведения. Наша фантазия гораздо более бурная, чем может себе позволить кинопроизводство», — эксклюзивно поделилась Юлия Пересильд с корреспондентом 5-tv.ru.

По сюжету не слишком востребованный актер Алексей Вязинцев, которого играет Никита Ефремов, живет с матерью в скромной квартире и перебивается мелкими заработками. Артист узнает, что его отец, связь с которым давным-давно потеряна, был убит. Герой решает поехать в провинциальный город, где жил родитель, чтобы продать его квартиру. Ни о чем не подозревая, Вязинцев оказывается вовлечен в опасные разборки и понимает, что далеко не все знал о жизни своего погибшего отца. В руки героя попадает с виду обычная книга советского писателя Громова, но которая на самом деле наделена магической силой. Как рассказывают местные, книги этого давно забытого автора способны пробуждать в людях сверхъестественные способности и открывать даже тайные знания. Каждая из них обладает определенным эффектом: Ярость, Сила, Терпение, Власть, Радость или Память. Самая редкая из них — книга Смысла, за которой и отправится герой, вступив в ряды одного из мистических сообществ, именуемый Библиотекой. Чтобы передать атмосферу сериала, на втором этаже «Октября» даже оборудовали инсталляцию с книгами Громова, оставив центральную подставку пустой, которая и предназначена для книги Смысла.

«Я думаю, что у каждого из нас есть книжка Любви, очень хочется, чтобы мы ее почаще перечитывали. Это помогло бы нам переживать любые невзгоды каждый день, самая полезная книжечка. И лучше если к концу нашего бренного пути мы прочтем книгу Смысла и поймем, для чего оно все было», — символично отметил режиссер сериала Игорь Твердохлебов.

Работа над сериалом продолжалась более десяти лет. Важную лепту в создание столь масштабного проекта внес генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин. С 29 июня сериал можно будет посмотреть на платформах Wink и more.tv, а также планируется телевизионная премьера на РЕН ТВ.

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