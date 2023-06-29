«Этого не произойдет»: как США пытаются убедить мир в слабости России
Экс-агент ЦРУ Джиральди: США предпринимают попытки убедить мир в слабости РФ
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Штаты заинтересованы в «вечном» продолжении конфликта на Украине. Но зачем им это нужно?
Американская сторона безуспешно пытается убедить мировую общественность в слабости России, однако доказывает лишь свою уязвимость. Таким мнением бывший агент ЦРУ Фил Джиральди поделился в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
По словам эксперта, США отчаянно навязывают всем, что Россия слаба. Джиральди считает, что преуменьшение заслуг Москвы позволяет Вашингтону казаться сильнее, делать в глазах населения свои позиции более устойчивыми.
«Но, конечно, этого, во-первых, не произойдет, а во-вторых, это просто разрушает нашу собственную экономику, а весь мир наблюдает», — прокомментировал экс-агент ЦРУ.
Фил Джиральди указал на главную цель США сегодня. По его словам, американской стороне важно затянуть конфликт Киева и Москвы. Штаты придерживаются тактики ослабления России с помощью боевых действий и будут продолжать пока состояние ВС РФ не будет их устраивать.
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