Грузовой состав сошел с рельсов в столичном Бирюлево

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На земле оказались шесть вагонов.

В Москве, в районе Бирюлево, сошел с рельсов грузовой состав. Инцидент произошел на Касимовской улице, сообщает источник 5-tv.ru.

Уточняется, что на земле оказались шесть вагонов, поврежден участок железнодорожного полотна. На данный момент причины случившегося устанавливаются, на месте работают ремонтные бригады.

Движение поездов приостановлено, в том числе для пассажирских.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Инцидент произошел на перегоне Камарчага — Балай.