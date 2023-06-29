Минобороны: ВС РФ ликвидировали двух генералов и до 50 офицеров ВСУ при ударе в Краматорске

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Удар был нанесен по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

В результате высокоточного удара 27 июня в Краматорске Донецкой народной республики (ДНР) по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что также ликвидированы до 50 офицеров и до 20 иностранных наемников и военных советников.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как посольство РФ в Колумбии прокомментировало информацию о поездке колумбийецв в Краматорск, где они были ранены.