Вооруженный пенсионер попытался прорваться в военное училище Петербурга — видео
Кадры попытки проникновения пенсионера с пистолетом в военное училище в Петербурге
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
У него был пистолет Макарова с полной обоймой патронов.
Пенсионер с оружием попытался прорваться на территорию учебного городка Государственной морской академии имени адмирала С. О. Макарова в Петербурге. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
По предварительной информации, с собой у него был пистолет Макарова с полной обоймой боевых патронов. Очевидцы вызвали полицию, которая незамедлительно прибыла на место происшествия и задержала злоумышленника.
Позже стало известно о том, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. На данный момент выясняются мотивы пенсионера.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как вооруженный злоумышленник удерживал людей в отделении банка Астаны.