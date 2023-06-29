Кадры попытки проникновения пенсионера с пистолетом в военное училище в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

У него был пистолет Макарова с полной обоймой патронов.

Пенсионер с оружием попытался прорваться на территорию учебного городка Государственной морской академии имени адмирала С. О. Макарова в Петербурге. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По предварительной информации, с собой у него был пистолет Макарова с полной обоймой боевых патронов. Очевидцы вызвали полицию, которая незамедлительно прибыла на место происшествия и задержала злоумышленника.

Позже стало известно о том, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. На данный момент выясняются мотивы пенсионера.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как вооруженный злоумышленник удерживал людей в отделении банка Астаны.