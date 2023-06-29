«Смертельно точные удары»: ВСУ предупредили об опасном российском оружии

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«Массовый убийца» и «величайшая угроза» — так в США называют российский «Ланцет».

Беспилотный летательный аппарат «Ланцет», стоящий на вооружении ВС РФ, стал одной из величайших угроз для боевиков ВСУ. Об этом обозреватель Питер Сучиу написал в статье для военного издания 19FortyFive.

«Россия больше внимания уделяет использованию барражирующих боеприпасов, или же дронов-камикадзе, которые могут искать подходящие цели и наносить смертельно точные удары», — сообщил он.

По словам Сучиу, «Ланцеты» рассматриваются украинской стороной как «величайшая угроза». Автор указывает на то, что данный беспилотник достаточно экономичен и эффективен в работе — его можно использовать как с целью получения разведывательных данных, так и для атаки на вражеские позиции.

Кроме того, дрон не такой тяжелый — всего 12 килограммов вместе с максимальным трехкилограммовым боевым зарядом.

Прежде Питер Сучиу назвал «Ланцет» «массовым убийцей» украинской техники и солдат. По словам военного эксперта, именно это оружие позволяет российской армии успешно противостоять начатому контрнаступлению ВСУ.

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