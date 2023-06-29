Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

Супруги справляются с маленьким наследником без помощи нянь.

Актриса Зепюр Брутян вновь показала сына Микаэля, родившегося в апреле. Фото ребенка, опубликованные в честь знаменательного дня, можно посмотреть в материале издания 7Дней.ru.

«Два месяца. Мой мальчик, самый любимый, самый сладкий! Мы с папой безумно любим тебя! Ты наша огромная радость и творение большущей любви. Спасибо, что ты есть в нашей жизни», — написала звезда.

Супруги справляются с маленьким наследником без помощи нянь. Пока Прилучный работает, Брутян сидит дома с ребенком.

Вечером же муж торопится домой и помогает супруге. С маленьким Микаэлем нянчатся даже дети актера от предыдущего брака с Агатой Муцениеце.

Артист познакомился с будущей избранницей на съемках сериала «В клетке». Совместные фото с Брутян он публиковал еще задолго до начала романтических отношений.

Тогда он был женат, поэтому не пытался покорить коллегу. Затем же произошли скандальный развод с Муцениеце и роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.

После всех скандалов он встретил Брутян в торговом центре и пригласил выпить кофе. Долгое время пара не подтверждала факт отношений, пока не началась подготовка к свадьбе. Пышное бракосочетание состоялось в августе 2022 года, молодожены также обвенчались в церкви.

Ранее 5-tv.ru писал, что недавно родившая жена Прилучного пожаловалась на приступы.