Сальдо: ВС России потопили шесть лодок с 30 украинскими военными у Антоновского моста

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Разгромлены три артиллерийские позиции для обстрела левобережной части региона.

За прошедшие двое суток российские артиллеристы потопили шесть лодок с 30 боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшимися высадиться у опор переправы Антоновского моста. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, военные РФ уничтожили загруженную лодку, на которой боевики пытались эвакуироваться на правый берег.

«Никаких плацдармов противник там не создал и никакого наступательного потенциала у него нет», — сказал Сальдо.

Также он добавил, что разгромлены три артиллерийские позиции для обстрела левобережной части региона и сбиты два дрона, с которых корректировался огонь.

До этого стало известно о том, что военнослужащие России уничтожают остатки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проникли в район Антоновского моста.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВС РФ выбивают остатки украинского десанта в районе Антоновского моста.