«Старый бабай»: почему Марат Башаров считает себя многодетным отцом

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Личная жизнь артиста сложилась не слишком удачно — он дважды был в браке и всякий раз разрывал отношения.

Российский телеведущий Марат Башаров считает себя многодетным отцом. В эфире одного из телеканалов он рассказал, что, помимо родных дочери и сына, у него есть двое подопечных из Сирии.

Они встретились несколько лет назад, когда актер побывал в лагере сирийских беженцев в Ливане. Там он заметил двух мальчиков — Асми и Ахмада. С тех пор звезда программы про экстрасенсов помогает ребятам как финансово, так и морально.

«Я уже многодетный папа: у меня двое своих детей, и еще двоих детей из Сирии мы опекаем. В целом каждую роль я считаю своим ребенком, и каждый экстрасенс для меня тоже как ребенок, а я их старый-старый бабай», — отметил телеведущий.

За жизнь артист был дважды официально женат, но в настоящее время он холост, хоть и находится в отношениях с коллегой Асей Борисовой. Девушку не смущает, что бывшие супруги обвиняли Башарова в рукоприкладстве.

Артисту также приписывали многочисленные романы со знаменитостями. Например, с фигуристкой Марией Бутырской, а также с актрисой Марией Мироновой. Поклонники российского шоубиза даже шутят, что если 90% населения Земли погибнет, то Марат Башаров все равно найдет себе девушку.

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