Пострадавший при пожаре на химическом заводе в Нижнем Новгороде мужчина умер

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Он получил множество ожогов.

Мужчина, пострадавший в результате пожара на химическом заводе «Бальзам» в Нижнем Новгороде, скончался. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гострудинспекции по региону.

«Пострадавший водитель, получивший 90% ожогов поверхности тела в результате пожара, скончался», — говорится в сообщении.

До этого стало известно о том, что в Нижнем Новгороде загорелась фура с прицепом, а огонь распространился на стоящие рядом гаражи с краской. Площадь пожара составляла 600 квадратных метров. Сообщалось, что пострадал один человек.

Позднее появилась информация от МЧС, что площадь возгорания выросла до 800 «квадратов», а к месту ЧП был направлен пожарный поезд. Между тем спасатели объявили о локализации огня. Оказалось, что в фуре находилось вещество под названием толуол (растворитель краски. — Прим. ред.). В связи с этим были взяты пробы воздуха — превышений загрязняющих веществ выявлено не было.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Нижнем Новгороде произошел пожар на территории химического завода «Бальзам».