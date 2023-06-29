Йо-хо-хо и бутылка рома! Чего не должно было быть в «Пиратах Карибского моря»

Фото: Кадр из к/ф «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», реж. Гор Вербински, 2003 г.

Сага о невероятных приключениях капитана Джека Воробья стала одной из самых популярных и кассовых в истории кинематографа. Что помогло франшизе добиться такого успеха?

Мировая премьера фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины» состоялась 20 лет назад. Эта картина дала старт удивительным приключениям капитана Джека Воробья, которые растянулись на пять частей. Как проходили съемки первого эпизода и о каких фактах многие зрители не догадываются до сих пор?

Капитан Джек Воробей. Фото: www.globallookpress.com / Disney Enterprises

Импровизация от Джонни Деппа

Многие фразы, движения и вещи, ставшие популярными благодаря капитану Джеку Воробью, были чистой импровизацией. Депп добавил в фильм очень много собственных правок, причем совершенно не сообщая об этом режиссеру.

Поначалу его пытались останавливать, но позже поняли, что импровизации артиста идеально вписываются в кадр. Песня про баночку с землицей, фраза «Смекаешь?», а также одно из самых популярных высказываний: «Знаете это чувство: стоишь на краю обрыва, и тянет прыгнуть вниз? У меня его нет». Все это Джонни Депп буквально сочинял на ходу. Именно это подняло франшизу на столь высокий уровень.

Элизабет Суонн, Уильям Тернер, Капитан Джек Воробей. Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

Главные роли

Знаменитая троица — Джек Воробей, Элизабет Суонн и Уилл Тернер — могла бы выглядеть совершенно иначе. Дело в том, что режиссер изначально видел в роли Джека Воробья актера Джима Керри. Правда, тот не смог участвовать из-за графика.

На роль Элизабет Суонн рассматривали Джессику Альбу, которую, правда, обошла на тот момент несовершеннолетняя Кира Найтли. Вместо Орландо Блума сыграть красавчика Уилла Тернера мог Хит Леджер. Его кандидатуру в итоге вычеркнули, так как Блум был известнее.

Джим Керри — капитан Джек Воробей, Джессика Альба — Элизабет Суонн, Хит Леджер — Уильям Тернер. Фото: www.globallookpress.com / Â© Howard Wise/jpistudios; Armando Gallo; KPA

Золотые зубы главного героя

Помимо правок в сценарии, Депп здорово изменил облик своего персонажа. Поначалу Джек Воробей должен был быть обычным пиратом, однако артист сделал из него настоящую легенду.

Так, он требовал, чтобы во рту капитана были золотые зубы, чего не очень хотели создатели. Тогда актер пошел на крайние меры и вставил себе несколько золотых имплантов у дантиста.

К слову, такие зубы Депп не снимал вплоть до окончания съемок третьей части. Кроме того, он хотел, чтобы у его героя отсутствовал нос, и предлагал наделить персонажа странными чертами вроде боязни перца и холода. Эти предложения студия, разумеется, отклонила.

Ранее 5-tv.ru писал, кто должен был сыграть роль капитана Джека Воробья.