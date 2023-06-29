В Нижнем Новгороде произошел пожар на территории химического завода «Бальзам», пострадал один человек

Фото, видео: Telegram / mchs52; 5-tv.ru

Произошло возгорание фуры с прицепом, но огонь пошел дальше.

В Нижнем Новгороде загорелся химический завод «Бальзам». Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

«В 09:23 по московскому времени поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижний Новгород, ш. Жиркомбинат, д. 22, территория АО «химический завод Бальзам“», — говорится в сообщении.

Уточняется, что возгоранию присвоили второй ранг сложности.

На данный момент известно, что произошло возгорание фуры с прицепом, а огонь распространился на стоящие рядом гаражи с краской. Сейчас площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Пострадал один человек, у него ожоги тела.

Позднее появилась информация от МЧС, что площадь возгорания выросла до 800 «квадратов», а к месту ЧП был направлен пожарный поезд. Между тем спасатели объявили о локализации огня. Также были взяты пробы воздуха — превышений загрязняющих веществ выявлено не было.

До этого пожар произошел в здании пельменного цеха в Тольятти — огонь охватил площадь в 500 квадратных метров. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности, а тушили огонь 70 пожарных и 23 единицы техники.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как пельменный цех полыхал в Тольятти на площади 500 квадратных метров.