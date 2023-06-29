Точно в цель: российский «Иноходец» сбросил боеприпас по складу ВСУ в зоне спецоперации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В результате попадания высокоточного боеприпаса «Краснополь» цель была поражена.

Минобороны России опубликовало кадры наведения на цель высокоточного артиллерийского боеприпаса «Краснополь» с разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата «Иноходец» в ходе специальной военной операции.

«Расчет разведывательно-ударного БПЛА „Иноходец“, вскрыв место расположения склада боеприпасов ВСУ, осуществил наведение артиллерийского высокоточного боеприпаса», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что в результате точного попадания высокоточного боеприпаса склад ВСУ с оружием был уничтожен.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВС РФ выбивают остатки украинского десанта в районе Антоновского моста.