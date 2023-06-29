Посольство РФ назвало безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск

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К счастью, это не обернулось непоправимой трагедией.

Посольство РФ в Колумбии прокомментировало информацию о поездке колумбийецв в Краматорск Донецкой народной республики (ДНР), где они были ранены. Официальное сообщение диппредставительство опубликовало на странице в Twitter.

Отмечается, что, к счастью, такая безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией для граждан Колумбии.

«Настаиваем на том, чтобы представители дружественного колумбийского народа воздерживались от посещения территорий и мест боевых действий», — говорится в заявлении дипмиссии, где также отмечается, что данный город — «не самое подходящее место для дегустации украинской кухни».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по информации Минобороны РФ, в Краматорске в Донецкой народной республике был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады. На это позднее отреагировали власти Колумбии и выразили России протест.