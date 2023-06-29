Макрон был на концерте: как Франция реагирует на убийство полицией подростка

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В правительстве заявляют, что потрясены случившемся — но, похоже, остановить этот бунт уже не в состоянии.

Взрывы раздаются сейчас во Франции — там силу набирают массовые беспорядки, вспыхнувшие из-за убийства 17-летнего подростка-выходца из Алжира. Волна погромов прокатилась по большей части страны.

Неспокойно в Тулузе, Рене, Рубэ и Лилле. Разъяренные толпы возводят баррикады, поджигают мусорные баки и машины.

Добрались дебоширы и до оружия. Корреспондент «Известий» Екатерина Бабицкая — о стране на пороге гражданской войны.

Этой ночью в столице Франции прозвучали сирены тревоги: происходящее сейчас в стране напоминает войну. Протестующие с оружием громят магазины, поджигают машины и обстреливают спецназ фейерверками — повсюду разруха и хаос.

На некоторых улицах раздаются взрывы, в пригороде столицы демонстранты подожгли и разграбили здание мэрии. Над полицейскими устраивают самосуд: по некоторым сведениям, толпа едва не линчевала трех жандармов — их избили до полусмерти.

Ответить — кроме как дымовыми шашками, — силовикам нечем. У них приказ: пока не стрелять, никого не задерживать и отступать.

У мародеров буквально развязаны руки: они стреляют по уличным камерам из винтовок, чтобы не попасться на грабежах. В коммуне Аньер вырезали болгаркой и украли банкомат.

Беспорядки охватили все крупные города после того, как в Нантере недалеко от Парижа полицейский убил 17-летнего подростка. Якобы юноша не остановился по требованию полицейского.

В него выпустили пулю — ранение в грудь оказалось смертельным. Сразу после этого профсоюз полиции Франции выступил с заявлением.

«Поздравляем коллег, открывших огонь по молодому 17-летнему преступнику. Обезвредив его автомобиль, они защитили свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения. Единственными людьми, ответственными за смерть этого бандита, являются его родители, неспособные дать нормальное образование своему сыну», — говорится в сообщении.

Стрелявший по подростку 38-летний офицер задержан. А в полиции пытаются оправдаться: якобы юноша пытался задавить инспекторов.

В правительстве заявляют, что потрясены случившемся. Но, похоже, остановить этот бунт уже не в состоянии.

Президент Франции Эммануэль Макрон хоть и назвал произошедшее «не имеющим оправдания», но, похоже, хаос в стране мало волнует французского лидера. В час ночи его заметили выходящим с концерта Элтона Джона в Париже. Как сообщили очевидцы, глава Пятой республики в прекрасном настроении уехал спать, как раз под тревожный гул сирены.