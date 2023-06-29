«Сдаваться не вариант»: задержание в Косово сына Вучича обострило конфликт в Сербии

Фото, видео: Reuters / OGNEN TEOFILOVSKI; 5-tv.ru

По мнению журналистов, Данило хотел поддержать соотечественников.

Ситуация между Белградом и Приштиной обостряется: на север Косово стал стягиваться сербский военный конвой, на улицах замечены колонны бронетехники.

Напряжение начало расти после того, как на границе был задержан сын президента республики — Данило Вучич. Косовская полиция трижды останавливала и обыскивала его, когда он ехал в один из монастырей на севере самопровозглашенного края, рассказал глава Сербии Александр Вучич.

Поводом для проверок стала надпись на футболке его сына — «сдаваться не вариант». Вучича-младшего в итоге отпустили — по мнению журналистов, Данило хотел поддержать соотечественников в Косове.

Новый виток обострения в регионе начался около месяца назад, после того, как мирные протесты сербского населения были жестко подавлены косовскими силовиками при участии натовских миротворцев.