Трое детей из тургруппы потерялись на пике Поднебесный в Кемеровской области
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Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin
Спасатели приступили к их поискам. Что еще известно?
Трое детей из туристической группы потерялись на пике Поднебесный в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Начаты поиски», — сказал собеседник агентства, уточнив, что все произошло во время спуска.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как четырехлетнего мальчика, пропавшего в селе Песчаное Еврейской автономной области, нашли живым.