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Российские бойцы продолжают продвигаться вперед в ходе проведения спецоперации.

Артиллеристы группировки «Юг» уничтожили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Артиллерийскими подразделениями „Южной“ группировки войск уничтожены опорные пункты 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Калиновка и 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на марьинском направлении российские бойцы уничтожили три 120-ти миллиметровые минометы противника. Астафьев также рассказал, что экипажем тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» был нанесен удар по скоплению живой силы ВСУ в районе Малой Калиновки.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

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