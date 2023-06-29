В Екатеринбурге нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика

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Задержана приемная мать мальчика.

В Екатеринбурге нашли тело пропавшего трое суток назад шестилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СУ РФ по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что ребенок пропал утром 26 июня. После этого его никто не видел. По факту исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело. Все это время велись поиски несовершеннолетнего. Тело ребенка без признаков жизни было обнаружено сегодня утром. Причем по данным следствия, его смерть наступила еще несколько месяцев назад. Точная причина гибели будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Известно, что мальчик жил не с биологической матерью, а с опекуншей. Приемная мать уже задержана. В ведомстве отметили, что факт гибели ребенка опекуном был скрыт от правоохранителей, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми.

Кроме того, сами указанные сотрудники, в свою очередь, не предприняли никаких мер — не уделили должным образом внимание тому, как жил мальчик в приемной семье. Это, как отметил исполняющий обязанности руководителя регионального ведомства Анатолия Надбитова, и позволило продолжительное время скрывать произошедшее.

«В связи с изложенным мною дано указание о возбуждении уголовного дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки», — заявил он.

Расследование уголовного дела продолжается. Все обстоятельства смерти ребенка устанавливаются.