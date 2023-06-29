Потерявшегося четырехлетнего мальчика в ЕАО нашли живым

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Ребенка искали с вечера 28 июня.

Четырехлетнего мальчика, пропавшего в селе Песчаное Еврейской автономной области, нашли живым. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону.

Для его поисков был привлечен 71 сотрудник ведомства, кинологические расчеты полиции и добровольческий поисково-спасательный отряд. Ребенка искали с вечера 28 июня.

Также известно, что сейчас с родственниками малыша работают психологи.

Кроме того, в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бурятии девушка провела в диком лесу две с половиной недели и осталась жива.