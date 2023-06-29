Фэнтези с экшн-сценами: как прошла премьера сериала «Библиотекарь» в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Сериал выйдет уже сегодня на платформах more.tv и Wink.

Десять лет велась работа над сериалом по мотивам романа Михаила Елизарова «Библиотекарь» — и вот сегодня, наконец, премьера! Это фэнтези-история, в которой книги могут наделять своих читателей сверхсилой. Главная роль — у главного актера страны последних двух лет — Никиты Ефремова. Кого еще увидим на экране, знает наш корреспондент Николай Никулин — он побывал на премьере и первым увидел новинку.

Главный герой Алексей Вязинцев не сказать, что воспитывался в достатке. Жил с одной матерью в скромной квартирке, старался подрабатывать актером. Когда вдруг спустя 27 лет объявился отец и предложил деньги, конечно же, он отказался. Где ты был раньше? Резонно возникающий вопрос. Но раньше, как оказывается, герой Андрея Мерзликина участвовал в кровавых побоищах, охотясь за волшебными книгами советского писателя Громова.

«Каждая из этих книг обладает магическими свойствами. На премьере сериала „Библиотекарь“ даже установили специальный алтарь с ними. Собственно, по сюжету, приходит момент, когда сын в исполнении Никиты Ефремова должен продолжить дело отца», — говорит журналист.

Книги даруют такие сверхспособности, как сила, ярость, память, терпение, власть, радость и смысл. Только открываются они при условии непрерывного и внимательного чтения. Однако если прочитать всего пару слов, то больше прикасаться к книге не захочется.

«Я думаю, что у каждого из нас есть книжка любви. Очень хочется, чтобы мы ее почаще перечитывали. И лучше, чтобы к концу нашего бренного пути мы прочитали книгу смысла и поняли, для чего это все было», — рассказал режиссер Игорь Твердохлебов.

По случаю премьеры гостей в кинотеатре встречали актеры в костюмах персонажей «Библиотекаря». А на потолке можно было увидеть книги писателя Громова. На красную ковровую дорожку вышли Елена Бирюкова, Елизавета Арзамасова, Иван Добронравов и Юлия Пересильд.

«Очень важно, чтобы у режиссера было невероятно, парадоксальное мышление. Потому что сегодня уже так сложно удивить фэнтези, мы уже столько всего видели. Я просто желаю им удачи», — сказала актриса.

Работа над проектом велась более десяти лет. И реализация его стала возможна благодаря непосредственному участию генерального директора РЕН ТВ Владимира Тюлина.

«Несмотря на всю свою кинематографичность при прочтении, при попытке подойти к сценарию, оказалось, что это на самом деле сложный для экранизации материал. Команда, которая взялась снимать, оказалась наиболее готовая из всех, которым мы предлагали это делать. И поэтому, мне кажется, ребята прекрасно справились с этой задачей», — сказал гендиректор РЕН ТВ Владимир Тюлин.

«Библиотекарь» — городское фэнтези с элементами боевика. Экшн-сцены сменяются бытовыми городскими зарисовками — мы погружаемся в мир, где все по-настоящему и в то же время присутствует мистика. Выясняется, в этом мире существуют тайные общества, называющиеся «библиотеками» или «читальнями». Неизбежные конфликты между ними должен разрешать высший совет. Однако сражения все равно имеют место — причем, с использованием холодного оружия, поскольку огнестрельное негласно запрещено. Придумал этот фентезийный мир Михаил Елизаров, чей роман «Библиотекарь» стал не просто книжным бестселлером, но и лауреатом престижнейшей литературной премии «Русский Букер».

«Когда я читал, конечно, я был очень удивлен, что кто-то это написал, что я современник этого автора, что я живу сейчас с этим человеком. Такое придумать. Вот так подать ностальгию о Советском союзе», — рассказывает исполнитель роли Гриши Вырина Михаил Тройник.

Помимо Михаила Тройника в сериале снялись Марина Ворожищева, Евгения Дмитриева и в одном из эпизодов сам автор книги Михаил Елизаров — на радость читателям.

Актерские работы действительно очень сильные. Никита Ефремов, который вот уже последние два года ходит в статусе одного из лучших отечественных артистов, виртуозно играет главную роль, поначалу неуверенного в себе и скептически настроенного к странным людям, пытающимся его убедить, что окружающий мир — это поле борьбы добра и зла. Но затем приходит осмысление, что так оно и есть и нужно быть на правильной стороне.

Сериал выйдет уже сегодня на платформах more.tv и Wink.