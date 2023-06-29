Привить трудолюбие: школьников обяжут участвовать в общественно-полезном труде

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Подрастающему поколению предлагают помогать педагогам и принимать участие в облагораживании территории образовательного учреждения, в стенах которого получают знания. Но каким образом?

Российских школьников обяжут участвовать в общественно-полезном труде. Поправки к федеральному закону об образовании депутаты Госдумы уже приняли в первом чтении.

Авторы инициативы предложили, чтобы ученики в частности могли сажать деревья и цветы на территории своей школы, участвовать в оформлении класса или помогать библиотекарю. Депутаты заявили, что трудовое воспитание поможет сформировать у детей трудолюбие.