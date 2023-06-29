В оздоровительном лагере в Приамурье отравились 70 детей

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По факту произошедшего проводится проверка.

В детском оздоровительном лагере «Белые горы» в Амурской области зафиксировано массовое отравление среди отдыхающих. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

По предварительным данным, с жалобами на боль в животе и рвоту обратилась в медпункт 70 детей. Всего в лагере находится 275 несовершеннолетних.

По факту произошедшего проводится проверка. Причина произошедшего устанавливается.

До этого стало известно, что четыре женщины-постояльца частного пансионата для пожилых и инвалидов отравились в Якутстке. Предварительно, они выпили жидкость «бытового назначения» с химическими компонентами в составе. Одна из них умерла, остальные пенсионерки госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Челябинске у сотрудницы детского сада нашли венерическое заболевание.