Полный провал: во Франции заключенные попытались сбежать из тюрьмы

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На место происшествия быстро направили полицейский спецназ.

Минувшей ночью во Франции в городе Френ неизвестные пытались проникнуть в тюрьму, чтобы освободить узников учреждения. Об этом сообщает газета Figaro со ссылкой на источник.

Согласно информации, несколько десятков человек перед тем как попытаться зайти в здание тюрьмы сначала закидали его фейерверками. Этим они вызвали сигналы тревоги, разбудившие жителей близлежащих городов. Через несколько минут после этого, нападавшие в капюшонах и черной одежде попытались ворваться в тюрьму и спровоцировать заключенных к побегу.

На место оперативно выехал полицейский спецназ.

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