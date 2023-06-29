Не буди лихо, пока оно тихо: китайский совет дня на четверг, 29 июня

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Многое тайное может стать явным сегодня.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 29 июня?

Четверг проявится вулканической энергией, многое тайное может стать явным, излившись на ничего не подозревающих зевак. Имеет смысл быть начеку и тщательно следить за реакциями, словами и мыслями.

Совет дня: лучше всего в четверг заняться планированием — тщательным и детальным. В этот день найдут решение даже самые сложные многоходовые задачки. Главное — потратить силы и время на просчет всех возможных вариантов развития событий.

Предостережение дня: не стоит в четверг сильно полагаться на мнение окружающих. Думайте своей головой. Даже у самых доверенных лиц может проявиться и неприятно удивить второе дно.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.