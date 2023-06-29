Виктория Боня решилась на пластическую операцию: «Нашла хирурга Беллы Хадид»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / victoriabonya; 5-tv.ru

Звезда «Дома-2» захотела «лисьи глаза», как у знаменитых моделей.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», а ныне популярный блогер и модель Виктория Боня решилась на пластическую операцию. Об этом она сообщила своим поклонникам в личном блоге. Звезда мечтает стать обладательницей соблазнительного «лисьего» взгляда, ради которого придется слегка натянуть кожу в области лба и висков. Для процедуры она нашла хирурга с мировым именем.

Операция Ponytail lift (Пони тейл — «конский хвост». — Прим. ред.) в бюджетном варианте — это две полоски клейкой ленты на висках, соединенные резинкой. Такой способ «подтяжки» демонстрировали многие бьюти-блогеры в социальных сетях. Но Боне показалось мало временного эффекта, результат она хочет долгоиграющий. Поэтому отправилась на прием к пластическому хирургу, преобразившему в свое время топ-моделей Беллу Хадид и Кендалл Дженнер.

«Я нашла пластического хирурга Беллы Хадид и Кендалл Дженнер… Я долго думала, как круто сделано — даже в их юном возрасте ничего не видно, сделано классно. И у меня с ним консультация через 30 минут, он из Лос-анджелеса», — рассказала Боня.

По словам селебрити, немалого труда стоили поиски эксперта, но через общих знакомых удалось пробиться на прием. Доктор, как отметила Виктория, сначала отговаривал ее от вмешательства, настаивал, что она и так красивая. Но с подтяжкой, уверена Боня, она будет выглядеть намного лучше. Фанаты, которые прежде впитывали активную пропаганду естественности от звезды «Дома-2», удивлены и заинтересованы. С нетерпением ждут своего кумира в новом образе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Виктории Бони от предпринимателя Алекса Смерфита решила открыть свое дело. 11-летняя Анджелина Летиция на деньги папы запускает собственную линию одежды.

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