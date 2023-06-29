На Пятом канале акция «День добрых дел» для Дмитрия

Фото: 5-tv.ru

У мальчика ДЦП. Больше всего ребенок мечтает научиться ходить. Каждый день у него тренировки с перерывом на сон, еду и подготовку к школе.

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Сегодня на Пятом канале День добрых дел. Наш герой — Дима из Свердловской области. В конце года мальчику исполнится восемь лет и у него есть шанс встретить день рождения с новыми надеждами на будущее. Дело в том, что у парня —ДЦП. Чтобы разрабатывать мышцы, приходится часами заниматься на специальных тренажерах. Мышцы не выдерживают. Чтобы их расслабить и начать восстановление, нужна операция стоимостью один миллион 17 тысяч рублей. Чтобы помочь Диме и его семье, достаточно отправить СМС на короткий номер 7511, в тексте нужно указать сумму пожертвования. Либо можно просто отсканировать QR-код на экране.

Каждый шаг семилетний Дима делает через «не могу». Пройти всего лишь из одного конца комнаты в другой для ребенка с ДЦП — огромная и тяжелая дистанция. Мальчик должен был появиться на свет здоровым, но его рождение случилось слишком рано.

«Дима родился на очень раннем сроке, 32-й неделе. Во время родов произошла гипоксия мозга, вследствие чего у нас сейчас диагноз ДЦП, спастическая диплегия», — рассказывает Галина Чащихина, мама Димы.

Больше недели Дима провел на ИВЛ. После выписки родители заметили, что сын развивается с отставанием — в отличие от сестры-двойняшки он не держал голову и не переворачивался. Врачи предупредили: возможно, ребенок не сможет ходить. Но семья не сдавалась.

«У нас „крабы“, на „крабах“ ходит. Либо вот палки для скандинавской ходьбы. На улице — на велосипеде. Либо коляска — в магазины, где велосипед не проходит», — говорит Андрей Чащихин, папа Димы.

Больше всего Дима мечтает научиться ходить. Каждый день у него тренировки с перерывом на сон, еду и подготовку к школе. Сначала вертикализатор — в нем надо стоять со связанными ногами. Потом — ходьба на беговой дорожке. На иппотренажере Дима чувствует себя бесстрашным наездником. Но следом для него начинается пытка — гимнастика и растяжка.

«Эта процедура, конечно, ему не нравится, доставляет очень большую боль, но он терпит. Потом мы ходим по лестницам — спускаемся с четвертого этажа — заставляю его. И поднимаемся. Несколько раз в день», — продолжает рассказ мама Димы.

Но все эти изматывающие занятия почти перестали давать результат. Мышцы на ногах мальчика натянуты как струна. И расслабить их способна только операция на спинном мозге.

«Развивается у него уже так называемая контрактура. То есть он не может уже разогнуть ногу в коленном суставе, в голеностопе, убрать спастику, чтобы у него была возможность самостоятельно передвигаться», — поясняет заведующий отделением нейрохирургии НИКИ педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева Дмитрий Зиненко.

Общая стоимость лечения — 1 017 000 рублей. Но денег на поездку в Москву у семьи не осталось, ведь каждые три месяца шесть лет подряд родители возят Диму на реабилитацию из родного Североуральска по разным городам страны. Работает в семье только папа, мама — всегда с сыном.

Родители не теряют надежды, что первого сентября Дима сможет пойти в школу, не опираясь на костыли. Но, если хирургическое вмешательство не провести, есть риск навсегда распрощаться с мечтой ходить самому. Без нашей с вами помощи этот улыбчивый мальчик с детского велосипеда навсегда пересядет в инвалидную коляску.