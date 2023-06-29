🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: этот день считается одним из самых сильных из всего лунного цикла. Поэтому следует быть осторожными в делах и общении с близкими.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 июня. Новые сутки растущей Луны будут находиться на пике активности. Будьте более собранными, предусмотрительными. При этом день благоприятен для свершений — некоторые представители зодиакального круга смогут начать реализовывать то, что когда-то только планировали. Однако если есть какие-то риски при начинаниях, то лучше отложить шаги на другой день.

♈ Овны

В мире есть два типа людей, Овны. Одни ждут, когда произойдут важные события, а другие делают так, чтобы они происходили. И наверняка вы знаете, к какой категории относитесь. В любом случае, в выходные вы будете стремиться к достижению целей, приводить дела в движение, преодолевать трудности и вдохновлять окружающих. Помните, что не все будут аплодировать вам за смелые шаги, и это вполне нормально. Главное, что вы видите продвижение вперед!

Космический совет: пришло время для больших событий!

♉ Тельцы

Вселенная призывает вас сегодня обратить внимание к подавленным эмоциям — эмоциям, которые мешают вам ощутить свободу в ее истинной форме. Пришло время обрести гармонию, Тельцы. Пора выразить те чувства, которые вы когда-то закрыли на замок. Выговоритесь тем, кому доверяете.

Космический совет: дайте волю своим чувствам.

♊ Близнецы

Близнецы, хватит повторять ошибки прошлого. Пора отпустить то, что мешает вам двигаться дальше. Это касается и взаимоотношений. Вы уже находились в той ситуации, когда полностью отдавали себя кому-то, а этот человек открывал вам только часть себя. Не бойтесь перерезать веревки там, где нужно.

Космический совет: не бойтесь перерезать веревки там, где нужно.

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♋ Раки

Освободите себя от бремени ожиданий, Раки. Вместо того чтобы сидеть и ждать, начните воплощать в жизнь ваши мечты и желания. Сейчас самое время! Полагайтесь только на себя, не пытайтесь переложить часть дел на других. Ваша жизнь зависит только от вас самих!

Космический совет: пора выйти из зоны комфорта, чтобы изменить свою жизнь!

♌ Львы

Проведите этот день со своей семьей, Львы. Родственная связь станет важной темой для вас в эти выходные. Будьте откровенны с близкими, обсудите все «больные» темы. Это поможет наладить и даже укрепить отношения. Что касается личных дел, то все постепенно начинает образовываться. Спорные вопросы разрешаться, а справедливость восторжествует непременно!

Космический совет: уделите время семье в эти выходные.

♍ Девы

Вы находитесь на том этапе своей карьеры, когда неопределенность может брать над вами верх. Не поддавайтесь обстоятельствам, Девы. На самом деле вы имеете больший потенциал для роста и освоения новых навыков. Соберитесь с мыслями, набросайте план и начните действовать!

Космический совет: ищите новые возможности для роста.

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♎ Весы

Будьте более смелыми, Весы! В работе, личной жизни, желаниях. Помните, что именно ваши революционные идеи выделяют вас из толпы. Избавьтесь от необходимости притуплять свой блеск, чтобы соответствовать окружающим. Воплощайте в жизнь ваши мечты, стройте будущее уже сейчас!

Космический совет: пора начать делать смелые шаги к своим целям.

♏ Скорпионы

Кто-то из вашего прошлого может постучаться в вашу дверь, Скорпионы. С какой же целью? Вы уже знаете ответ на этот вопрос! Действуйте осторожно, и положите конец тому, что кажется бесконечным циклом.

Космический совет: ваш внутренний компас уже знает, что подходит именно вам.

♐ Стрельцы

Позвольте самым светлым чувствам проникнуть в каждую клеточку вашего тела, поскольку вы начинаете испытывать мощный вибрационный сдвиг, который активирует портал безусловной любви и блаженства. Стрельцы, вскоре вы начнете новую главу жизни, в которой вас ждет много интересных и насыщенных событий!

Космический совет: расслабьтесь и отпустите все заботы — раскройте сердце для любви!

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♑ Козероги

Долгосрочное счастье не зависит от материальных вещей, за которыми вы могли гнаться, Козероги. Возможно, пора переосмыслить свои ценности? Пришло время сделать паузу, вздохнуть и воспользоваться моментом, чтобы быть благодарным за все, что и имеете, и что поддерживает вас среди этого хаоса.

Космический совет: возможно, что ваши ценности нуждаются в серьезном пересмотре и анализе.

♒ Водолеи

Вы делаете то, что соответствует вашим приоритетам? Творите ли вы в пространстве радости и позитива, Водолеи? Если вы ответили отрицательно, то приложите усилия к сознательной перестройке. Помните, вы являетесь творцом своей жизни, так что отпустите необходимость всем нравиться.

Космический совет: занимайтесь тем, что приносит радость и реальные плоды в жизни.

♊ Рыбы

Рыбы, в последнее время вы уделяли много внимания близким — выручали, поддерживали, дарили любовь. Но нашли ли вы минутку на себя? Непременно сделайте это сегодня! Порадуйте себя — исполните давнюю мечту (пусть даже маленькую), отдохните от рутины. Как вариант, сходите на массаж или займитесь йогой.

Космический совет: позаботьтесь сегодня о себе.

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