«Концерт в мою честь»: как дети поздравили Ляйсан Утяшеву с днем рождения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / liasanutiasheva; 5-tv.ru

Спортсменке и телеведущей исполнилось 38 лет. Муж Павел Воля традиционно подготовил для нее трогательный сюрприз.

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала поклонникам, как муж Павел Воля и дети поздравили ее с днем рождения. В честь праздника семья устроила спортсменке встречу с горячо любимой бабушкой, а еще домашний концерт — с цветами, воздушными шарами, подарками и стихами. Главными героями представления стали наследники — Роберт и София.

Утяшевой исполнилось 38 лет. Она предпочла отметить эту дату не на шумной вечеринке в центре столицы, а дома, в кругу самых близких. Ведущим импровизированного концерта стал, ожидаемо, Павел Воля. Дети вручили звездной маме по несколько самодельных открыток, после чего прочли посвященные ей стихотворения. Обнимая родных, именинница плакала и бесконечно благодарила их за доброе праздничное утро.

«Паша не соврал в своем поздравлении, у нас сегодня действительно настоящий концерт в мою честь», — написала Утяшева в личном блоге.

Воля в соцсетях адресовал супруге полное нежных слов и признаний послание. Он отметил, что для каждого в его семье принято устраивать приятный сюрприз, но день рождения Ляйсан — всегда особенный. В поздравлении юморист поблагодарил родителей спортсменки за то, что подарили ему лучшую жену. Он заявил, что всегда готов поддержать ее, а если надо — взять на руки. И пообещал всегда быть рядом.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева не влюбились друг в друга с первого взгляда. Сначала они были друзьями, со временем между ними зародились романтические чувства. В 2012 году от инфаркта умерла мама гимнастки, из депрессии ей помог выйти Павел Воля. И вскоре после трагедии он предложил стать ее мужем. Первенец пары Роберт родился в 2013 году, спустя три года на свет появилась София.

Звезды вместе вот уже десять лет. Недавно, писал 5-tv.ru, Ляйсан Утяшева рассказала, каким жестом покорила Волю в начале отношений.

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