Безвизовые групповые турпоездки между Россией и Ираном могут стартовать с июля

Глава Минэкономразвития: безвизовые групповые турпоездки между Россией и Ираном могут начаться в июле

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

Уже в следующем месяце Россия планирует расширить туристические маршруты для граждан.

Россия планирует расширить количество зарубежных стран для туристических поездок. Подобное соглашение было достигнуто с Ираном, заметил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания с президентом в Дагестане.

«Нарастить турпоток поможет заключенное с Ираном соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. Обменялись с Ираном перечнем туристических компаний. Ждем, что туристы поедут уже с июля», — сказал Решетников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин заявил, что все формальности для иностранных туристов в РФ должны быть максимально удобными.