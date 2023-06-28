Владимир Путин сообщил о подготовке закона об освобождении туроператоров от НДС

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Президент России проводит совещание по туризму в Дагестане.

Необходимо освободить туроператоров от уплаты НДС. Об этом во время совещания по развитию туризма в Дагестане сообщил президент России Владимир Путин. Соответствующий законопроект, по словам президента, в данный момент уже подготовлен.

«Важно рассмотреть и принять его до конца текущей весенней сессии парламента», — поручил Владимир Путин.

Новый законопроект должен ускорить турагентам возмещение НДС, иногда даже задним числом, по ранее оплаченному ими налогу.

Ранее, 5-tv.ru процитировал слова президента Владимира Путина о том, что Запад упустил возможность принимать россиян в своих странах.