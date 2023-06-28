Путин: Запад потерял возможность принимать россиян и несет убытки

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Иностранные государства сами себе мешают развивать турнаправления, ограничивая въезд для граждан других стран.

Запад в своей русофобии и санкциях вычеркнул себя из списка туристических мест для россиян и несет убытки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития туризма в Дагестане.

«Они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан, и тем самым теряют и доходы, и репутацию, и доверие партнеров», — отметил глава РФ.

Путин в ходе диалога отметил, что вы России созданы все условия для развития этой сферы, туриндустрия выходит на новый уровень, наращивает свою привлекательность.