Экипаж самолета Ил-22 погиб при исполнении воинского долга 24 июня

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Соболезнования родным и близким выразили в правительстве Ивановской области, где базировался борт.

Экипаж самолета Ил-22, базировавшегося в Ивановской области, погиб при исполнении воинского долга 24 июня. Соболезнования родным и близким военнослужащих выразил губернатор региона Станислав Воскресенский и поручил оказать помощь их семьям.

«Соболезную и разделяю горечь утраты с семьями погибших героев. Во время прохождения военной службы каждый из них проявил качества настоящего офицера: доблесть, мужество и самоотверженность, верность присяге, — с честью выполнив свой воинский долг. Вечная память героям», — приводятся слова Воскресенского на сайте правительства региона.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Президент Владимир Путин позже заявил, что военные и силовики, которые встали на пути мятежников 24 июня, фактически не допустили гражданской войны. А в память о погибших летчиках президент объявил минуту молчания во время выступления на Соборной площади Кремля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что события 24 июня забрали жизни двух летчиков Псковского территориального гарнизона. Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, экипаж Ка-52 был верен присяге и сделал все, чтобы уберечь родную страну от возможного мятежа.