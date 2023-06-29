Сукачёв поставит в «Современнике» спектакль по мотивам романа «Убить Бобрыкина»

Фото: Екатерина Головина

В постановке будут задействованы актеры «Современника» и команда Театра кукол им. С. В. Образцова.

Рок-музыкант Гарик Сукачёв готовит премьеру спектакля «САШАШИШИН», основанного на романе писательницы Александры Николаенко «Убить Бобрыкина». Зрители увидят постановку в конце ноября.

Роман «Убить Бобрыкина» был издан в 2016 году и тогда же удостоился премии «Русский букер». В основе его сюжета— история аутиста Саши Шишина, который живет с властной матерью, влюблен в Таню и ненавидит своего одноклассника Бобрыкина.

«Если говорить о самой пьесе, то она живет абсолютно своей жизнью, и не так, как живет роман. Все-таки то, над чем я работаю, является лиричной историей, которой, по сути, в романе нет. В моем случае это очень похоже, как ни странно, на два разных произведения. Одно произведение киноискусства называлось «Сталкер», а другое произведение литературного искусства называлось «Пикник на обочине». Это два разных произведения. Это два разных характера. Это два разных главных героя», — прокомментировал сам Сукачёв.

Автором пьесы помимо музыканта выступила актриса и сценарист Ольга Погодина. В адаптации романа для театра также участвовала Александра Николаенко. В постановке будут задействованы актеры «Современника» и команда Театра кукол им. С. В. Образцова. Кроме того, используется уникальная высокотехнологичная сценография художника Андрея Шарова. Официальным информационным партнером мероприятия выступает РЕН ТВ.