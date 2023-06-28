Судебный процесс запущен: Егор Крид хочет получить миллионы с Telegram-канала

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Артист требует удалить сведения, которые были опубликованы новостным ресурсом.

Один из новостных Telegram-каналов опубликовал информацию, что музыкант Егор Крид получил четыре с половиной миллиона рублей за двухминутный ролик для школьников, который они посмотрели на уроке «Разговоры о важном».

Егору Криду не понравилось такое поведение канала в Telegram и рэпер решил идти в суд. Он требует от ресурса, который, по словам музыканта, опубликовал фэйк, четыре миллиона рублей. 28 июня в Савеловский районный суд Москвы поступило исковое заявление. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

В суде отметили, что Крид подал заявление по статье о защите чести и достоинства.

«В нем он требует удалить сведения, опубликованные на этом ресурсе, признав их порочащими его честь и деловую репутацию», — рассказали в суде.

Тем временем досудебная подготовка по делу уже назначена. Она пройдет 12 июля.

Ранее 5-tv.ru писал, что пиар-агент Егора Крида отрицает обвинения в обогащении на детях.