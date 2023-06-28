Судебный процесс запущен: Егор Крид хочет получить миллионы с Telegram-канала
Певец Егор Крид подал в суд на Telegram-канал
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
Артист требует удалить сведения, которые были опубликованы новостным ресурсом.
Один из новостных Telegram-каналов опубликовал информацию, что музыкант Егор Крид получил четыре с половиной миллиона рублей за двухминутный ролик для школьников, который они посмотрели на уроке «Разговоры о важном».
Егору Криду не понравилось такое поведение канала в Telegram и рэпер решил идти в суд. Он требует от ресурса, который, по словам музыканта, опубликовал фэйк, четыре миллиона рублей. 28 июня в Савеловский районный суд Москвы поступило исковое заявление. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.
В суде отметили, что Крид подал заявление по статье о защите чести и достоинства.
«В нем он требует удалить сведения, опубликованные на этом ресурсе, признав их порочащими его честь и деловую репутацию», — рассказали в суде.
Тем временем досудебная подготовка по делу уже назначена. Она пройдет 12 июля.
Ранее 5-tv.ru писал, что пиар-агент Егора Крида отрицает обвинения в обогащении на детях.