Форум регионов: РФ и Белоруссия подписали контракты на 110 миллиардов рублей

На форуме регионов РФ и Белоруссии подписали контракты на 110 миллиардов рублей

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Какие соглашения были заключены?

ДНР уже активно интегрируется и в проекты Союзного государства. Делегаты республики наращивают связи на форуме регионов России и Белоруссии, который сейчас проходит в Уфе.

Именно здесь губернаторы, чиновники, бизнесмены двух стран договариваются о создании новых предприятий или совместном развитии науки. И как отметил Владимир Путин — развивают иммунитет к санкциям. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Ксении Солдатовой.