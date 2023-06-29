Форум регионов: РФ и Белоруссия подписали контракты на 110 миллиардов рублей
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На форуме регионов РФ и Белоруссии подписали контракты на 110 миллиардов рублей
Фото, видео: 5-tv.ru
Какие соглашения были заключены?
ДНР уже активно интегрируется и в проекты Союзного государства. Делегаты республики наращивают связи на форуме регионов России и Белоруссии, который сейчас проходит в Уфе.
Именно здесь губернаторы, чиновники, бизнесмены двух стран договариваются о создании новых предприятий или совместном развитии науки. И как отметил Владимир Путин — развивают иммунитет к санкциям. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Ксении Солдатовой.