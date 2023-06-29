Воздушный купол: как ЗРК «Стрела-10» уничтожает украинские беспилотники

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Российские бойцы рассказали, как ЗРК «Стрела-10» уничтожает украинские беспилотники

Фото, видео: Рубцов Андрей / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Ракетный комплекс успешно прикрывает наши наземные подразделения.

Держать оборону на одном из самых горячих участках фронта нашим войскам помогает «Стрела-10». Это ракетный комплекс, который уничтожает вражеские беспилотники.

А ведь именно воздушная разведка дает ВСУ возможность прицельно атаковать. Но над пехотой, над российскими позициями, на передовой, — зенитчики держат надежный купол. За их работой наблюдал наш военкор Кирилл Ольков. Все подробности — в его репортаже.

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