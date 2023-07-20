«Как будто в детском лагере провел лето»: IVAN ностальгирует по шоу «Маска»

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Певец не расстраивается, что не дошел до финала.

IVAN сравнил участие в музыкальном шоу «Маска» с пребыванием в детском лагере. Своими воспоминаниями о проекте певец поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

Музыкант с доброй ностальгией вспоминает проект, и тот факт, что он не дошел до финала шоу, его никак не расстраивает.

«Как будто в детском лагере провел лето, и много друзей из разных городов приехали в лагерь, и вы протусовались вместе. <…> Так, как было, уже не будет», — говорит IVAN.

Музыкант признался, что на проекте между многими Масками складывалась дружба. Например, Мамонтенок, за которым скрывался Дима Билан, передал IVAN коробку с конфетами — желатиновыми гусеницами. А Хомяк, в костюме которого находилась Анита Цой, подарил певцу орехи и фруктовые чипсы.

«И эта дружба происходит именно таким путем. На сцене можешь поблагодарить Маску, например. Это очень интересно. Ты окунаешься в этот мир, и тебе приятно там находиться. Забираясь в Гусеницу, я становился Гусеницей, и все остальные какие-то вопросы и проблемы на какой-то промежуток времени отпадали абсолютно, то есть я был именно этим персонажем. Я думаю, у каждого так», — делится певец.

IVAN получил широкую известность после участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2016», где представлял Белоруссию. Певец покорил публику своим фантастическим голосом с завораживающей хрипотцой. Также музыкант участвовал в таких проектах как «Битва хоров», «Главная сцена», «Маска», где предстал в образе Гусеницы.

Ранее 5-tv.ru писал, как жена IVAN узнала, что он выступает образе Гусеницы в музыкальном шоу «Маска».