Форум «Российская креативная неделя» пройдет в Москве с 3 по 9 июля

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

Российские компании сейчас все активнее начинают занимать креативную нишу.

С 3 по 9 июля в Москве пройдет Российская креативная неделя. Улицы города превратятся в театральные помосты. Можно будет увидеть спектакли с участием профессиональных артистов. В парке Горького, Зарядье и Патриарших прудах под открытым небом покажут фильмы.

Горожане и туристы смогут посмотреть, как работают киностудии, мануфактуры, галереи и модные шоурумы. Для участия нужно просто зарегистрироваться на сайте проекта. Креативная неделя — это 16 индустрий. От архитектуры, моды до гастрономии и компьютерных игр. О развитии отрасли сегодня говорили в Москве на пресс-конференции.

«Креативная неделя видит своей основной целью разговор деятелей креативных индустрий с представителями государства, чтобы понять, как эти возможности можно было бы использовать. Что сделать, чтобы быстрее и более эффективно занять освободившиеся ниши и вообще не догонять, а развиваться по своему треку», — заметил начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

В качестве примера привели киноиндустрию. По итогам первого квартала этого года количество кинотеатров не только не сократилось, а выросло на два процента. Это во многом связано с успехом новогодних релизов и большой выручкой.