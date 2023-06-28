Корвет «Резкий» продемонстрировал свои возможности на испытаниях в Японском море
36 0
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Экипаж корабля выполнил все задачи.
Новейший корвет «Резкий» успешно справился с задачей и сбил противокорабельную сверхзвуковую ракету. Судно проходит заводские испытания в Японском море, его готовят к вводу в строй Тихоокеанского флота. Мишень запустили на расстоянии 90 километров с корабля условного противника. Экипаж «Резкого» засек ее и уничтожил.
Цель была поражена на безопасном от корабля расстоянии.